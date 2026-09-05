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Toyota обновила свой дешевый универсал Probox, который продается уже 12 лет — ни новых моторов, ни интерьера, ни дизайна

Toyota обновила свой дешевый универсал Probox, который продается уже 12 лет — ни новых моторов, ни интерьера, ни дизайна

Зато появилась «телематика», а цена повысилась на $300 Toyota обновила продающийся в Японии универсал Probox, который выпускается с 2014 года.

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