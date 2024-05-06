Шесть человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машины группы компаний «Агро-Белгорье», которые перевозили сотрудников свинокомплекса в Белгородской области, шесть человек погибли и более 30 пострадали.
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