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Шесть человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

Шесть человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машины группы компаний «Агро-Белгорье», которые перевозили сотрудников свинокомплекса в Белгородской области, шесть человек погибли и более 30 пострадали.

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