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В ночь на 10 октября нанесено огневое поражение целям в Киевской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях

В ночь на 10 октября нанесено огневое поражение целям в Киевской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях

В ночь на 10 ноября Вооружёнными силами России нанесены новые удары по объектам противника в тыловых районах его контроля.

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