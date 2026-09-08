Счётная палата выявила занижение выручки операторами связи

В ведомстве зафиксировали серьёзные расхождения в данных операторов связи: более 50% компаний указали в отчётах для Минцифры выручку ниже, чем в отчётности для ФНС, — разница составила свыше 80%.
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