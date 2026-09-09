НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Локомотив» готов отдать Веру в аренду любому, кто возьмет на себя 2 из 5,5 млн рублей его зарплаты. Лукас может перейти в «Факел» вместо Ахметова (Иван Карпов)

« Локомотив » хочет расстаться с Лукасом Верой . Как сообщает инсайдер Иван Карпов , железнодорожники готовы отдать полузащитника любому клубу, который сможет взять на себя 2 миллиона из 5,5 млн рублей, которые аргентинцу платят ежемесячно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым