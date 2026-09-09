«Локомотив» готов отдать Веру в аренду любому, кто возьмет на себя 2 из 5,5 млн рублей его зарплаты. Лукас может перейти в «Факел» вместо Ахметова (Иван Карпов)

« Локомотив » хочет расстаться с Лукасом Верой . Как сообщает инсайдер Иван Карпов , железнодорожники готовы отдать полузащитника любому клубу, который сможет взять на себя 2 миллиона из 5,5 млн рублей, которые аргентинцу платят ежемесячно.