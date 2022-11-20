Вильфанд: аномальный холод ожидается в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температурный фон на 14-16°С ниже нормы ожидает Челябинскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую области, юг Красноярского края, Хакасию и другие регионы Западной Сибири и Урала.