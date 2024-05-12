Командир Матюшин: под управлением Белоусова Минобороны ждут новые реформы

После назначения на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова произойдут значительные перемены. В ведомстве пройдут реформы в составе вооруженных сил и расширение нескольких систем, заявил в интервью изданию Ura.
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