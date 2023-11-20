«Ты не композитор»: коллега SHAMANa оскорбил певца и вызвал его на дуэль

Певец Эдуард Шарлот бросил вызов коллеге SHAMAN на музыкальную дуэль. Он усомнился в талантах оппонента как композитора и автора песен и предложил встретиться за фортепьяно, чтобы продемонстрировать мастерство.
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