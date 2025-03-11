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Анкалаев заявил о начале переговоров о реванше с Перейрой

Анкалаев заявил о начале переговоров о реванше с Перейрой

Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев заявил, что с ним уже ведутся переговоры относительно ответного поединка с бывшим обладателем трофея Алексом Перейрой.

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