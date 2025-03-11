Анкалаев заявил о начале переговоров о реванше с Перейрой

Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев заявил, что с ним уже ведутся переговоры относительно ответного поединка с бывшим обладателем трофея Алексом Перейрой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии