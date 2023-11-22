Загадочные женщины-рыбачки

﻿﻿Дэниел Риджуэй Найт, «Две женщины на рыбалке», конец 19 века Если попытаться поискать в Интернете информацию о том, кто из исторических знаменитостей увлекался рыбалкой, то можно найти множество разных интересных примеров, среди которых будут упомянуты императоры, короли, президенты стран, писатели, ученые и многие другие интересные люди, о которых мы поговорим знаем и о которых мы много слышали.