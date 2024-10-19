На острове Куба из-за энергоаварии выключился свет

На Кубе случилось масштабное отключение света. Из-за выхода из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе вся энергосистема острова вышла из строя, сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы.
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