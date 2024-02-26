NYT сообщает о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией

NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией Украина стала для США важнейшим партнером для получения разведданных о России: размещенные на ее территории объекты давали больше данных, чем российская база ЦРУ, выяснила NYTФото: David Burnett / Newsmakers / Getty Images На Украине при поддержке ЦРУ создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией, сообщила New York Times со ссылкой на источники.