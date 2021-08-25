Мировое обозрение

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Эксперт: Украина рано радуется. Россия может обойти решение немецкого суда по «Северному потоку-2»

Эксперт: Украина рано радуется. Россия может обойти решение немецкого суда по «Северному потоку-2»

Решение Высшего земельного суда немецкого Дюссельдорфа обязать оператора Nord Stream 2 AG быть независимым от компании «Газпром» совершенно не помешает поставкам российского газа в Европу.

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