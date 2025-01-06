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Двух мирных жителей ранило при ударе дрона ВСУ по Белгородской области

Двух мирных жителей ранило при ударе дрона ВСУ по Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на Ржевку в Белгородской области Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на село Ржевка Шебекинского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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