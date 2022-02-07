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“Взлёт ракеты”. Эксперты о том, почему новые подвиды “омикрона” поразят всех

“Взлёт ракеты”. Эксперты о том, почему новые подвиды “омикрона” поразят всех

Несмотря на то, что Роспотребнадзор смягчил ряд антиковидных мер (например, отменён карантин для тех, кто контактировал с заражёнными, и сокращён до недели срок самоизоляции и лечения), говорить о переломе в борьбе с коронавирусом пока рано.

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