Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Скончалась звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Скончалась звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Ей было 85 лет.Лариса Голубкина «Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…», — написал он в телеграм-канале.

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