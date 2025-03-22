Скончалась звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Ей было 85 лет.Лариса Голубкина «Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…», — написал он в телеграм-канале.