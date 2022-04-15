Popcaketv

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«Чонгук спас меня от увольнения, вернувшись к Тэхену», — Чимин откровенно о жесткой политике HYBE

«Чонгук спас меня от увольнения, вернувшись к Тэхену», — Чимин откровенно о жесткой политике HYBE

АРМИ продолжают искать хоть какие-нибудь пасхалки в имеющемся в интернете контенте, чтобы разобраться, что на самом деле происходило между Чонгуком (Jungkook), Тэхеном (Taehyung) и Чимином (Jimin) в прошлом году, когда с экранов мониторов казалось, что вимины сильно скандалят на тему дележки Золотого Макнэ.

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