«Чонгук спас меня от увольнения, вернувшись к Тэхену», — Чимин откровенно о жесткой политике HYBE

АРМИ продолжают искать хоть какие-нибудь пасхалки в имеющемся в интернете контенте, чтобы разобраться, что на самом деле происходило между Чонгуком (Jungkook), Тэхеном (Taehyung) и Чимином (Jimin) в прошлом году, когда с экранов мониторов казалось, что вимины сильно скандалят на тему дележки Золотого Макнэ.