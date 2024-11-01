На ПК можно бесплатно забрать «российскую Doom», которая вышла в Steam спустя бол...

На ПК можно бесплатно забрать «российскую Doom», которая вышла в Steam спустя более чем 25 летВ сервисе Steam неожиданно появились российские шутеры «Ликвидатор» и «Ликвидатор 2: Добро пожаловать в ад», изначально выпущенные в 1998 и 2005 годах соответственно.