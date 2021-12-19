ПОЛИТРОССИЯ

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Первые снимки беспилотника «Орион» с бортовой радиолокационной станцией появились в Сети

Первые снимки беспилотника «Орион» с бортовой радиолокационной станцией появились в Сети

Два новых ангара для перспективных беспилотников «Орион» появились под Рязанью. Об этом говорится в официальном аккаунте предприятия полного производственного цикла по созданию БПЛА от их проектирования до испытаний и сертификации «Кронштадт».

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