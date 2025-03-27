Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Европа хочет направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Европа хочет направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них.
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