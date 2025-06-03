Александр Стояногло: "Языковая и любая другая дискриминация недопустимы"

Языковая и любая другая дискриминация - недопустимое явление в демократическом государстве. ЦИК и избирательные органы обязаны обеспечить равные права на использование всех официальных языков в вопросах доступа к информации, агитации и коммуникации.
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