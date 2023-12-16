Военкоматы Львова на улицах предлагают мужчинам заключить контракт с ВСУ

Украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась "мягкая мобилизация": сотрудники военкоматов ходят по улицам и "ловят" мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту.