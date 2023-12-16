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Военкоматы Львова на улицах предлагают мужчинам заключить контракт с ВСУ

Военкоматы Львова на улицах предлагают мужчинам заключить контракт с ВСУ

Украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась "мягкая мобилизация": сотрудники военкоматов ходят по улицам и "ловят" мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту.

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