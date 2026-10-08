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В Якутии запустили первый российский комплекс для повышения продуктивности скважин

В Якутии запустили первый российский комплекс для повышения продуктивности скважин

ЯКУТСК, 8 октября, ФедералПресс. На Чонской группе месторождений в Якутии внедрили новую технологию – отечественный сверхтяжелый флот гибких насосно‑компрессорных труб (ГНКТ).

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