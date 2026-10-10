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«Любовь — лучший врач»: Никита и Мария Зайцева — о совместной работе и переменах в жизни

«Любовь — лучший врач»: Никита и Мария Зайцева — о совместной работе и переменах в жизни

Артисты рассказали о новой песне, клипе и о том, что изменилось в них за последние годы. Никита и Мария Зайцева предоставлено Пресс-службойПевец  Никита признается, что был потрясен текстом еще до того, как взялся за музыку.

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