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Татар-информ

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«Бондюжский характер»: в Менделеевске подвели итоги развития района

«Бондюжский характер»: в Менделеевске подвели итоги развития района

Развитие промышленности, обновление социальной инфраструктуры, благоустройство городской среды и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Менделеевске.

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