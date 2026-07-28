«Бондюжский характер»: в Менделеевске подвели итоги развития района

Развитие промышленности, обновление социальной инфраструктуры, благоустройство городской среды и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Менделеевске.
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