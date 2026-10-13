11 простых слов, в которых практически все делают ошибки

Покажите язык — или останетесь с носом! фото: мультфильм «На задней парте» (1978)Просто праздник какой-то: Международный день простого языка (International Plain Language Day) — 13 октября! Взялся он не с потолка и не с кондачка, а — вы не поверите — благодаря Бараку Обаме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым