11 простых слов, в которых практически все делают ошибки

Покажите язык — или останетесь с носом! фото: мультфильм «На задней парте» (1978)Просто праздник какой-то: Международный день простого языка (International Plain Language Day) — 13 октября! Взялся он не с потолка и не с кондачка, а — вы не поверите — благодаря Бараку Обаме.