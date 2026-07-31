Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 566 подписчиков

Пуртов сообщил о продаже коммерческой недвижимости на аукционе

Пуртов сообщил о продаже коммерческой недвижимости на аукционе

В районе Покровское-Стрешнево Москвы выставили на торги объект площадью 455,9 кв. м. Глава департамента конкурентной политики Кирилл Пуртов сообщил, что аукцион пройдет 21 августа на платформе "Росэлторг".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии