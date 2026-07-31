Пуртов сообщил о продаже коммерческой недвижимости на аукционе

В районе Покровское-Стрешнево Москвы выставили на торги объект площадью 455,9 кв. м. Глава департамента конкурентной политики Кирилл Пуртов сообщил, что аукцион пройдет 21 августа на платформе "Росэлторг".
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