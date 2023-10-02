100 лет истории: как менялась мода на румяна

100 лет истории: как менялась мода на румянаДо появления современной косметикиВ Древнем Египте щеки румянили смесью красной охры с жиром, в Древнем Риме – красной киноварью, а в Древней Греции – перетертой шелковицей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии