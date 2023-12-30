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Вечерний Новосибирск

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График движения электричек на Новогодние праздники объявил «Экспресс-пригород»

График движения электричек на Новогодние праздники объявил «Экспресс-пригород»

По информации, размещенной на сайте «Экспресс-пригород» сообщается, что начиная с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года пригородные поезда Новосибирской области будут ходить по графику выходного дня.

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