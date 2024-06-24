Кейтлин Кларк обновила рекорд «Индианы» по передачам – 13 в матче с «Чикаго»

Во встрече с «Чикаго» (87:88) новичок женской НБА стала автором 13 результативных передач. 22-летняя баскетболистка за 39 минут и 59 секунд на площадке также набрала 17 очков (5 из 11 с игры), 6 подборов и 4 перехвата при 5 потерях.