Вчера ветераны «Зенита» провели выставочный матч с легендами «Истамбул Башакшехир» в Стамбуле в рамках XIX Веронского евразийского экономического форума, сообщает официальный сайт питерского клуба.
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