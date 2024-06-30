Сегодня 6,9K прочитали Сказать, что в 90-е годы страной руководил самый непопулярный президент – ничего не сказать.
Ельцин Центр – чудовищный абсурд и позор для России
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Гадюшник должен быть уничтожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕБН-враг народа.Это надо признать и прекратить деятельность центра его имени.....
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15 час.
Анфиса Иванова
Правительство этот вопрос не рассматривает , потому как он политический, - а политика прерогатива Президента... А Президент молчит...упрямо молчит на реакцию большинства и народа да и не малого количества политиков и депутатов... Пока жива Семья и Путин как Президент о сносе ЕЦентра можно забыть...
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13 час.
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