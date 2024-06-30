Ельцин Центр – чудовищный абсурд и позор для России

Анфиса Иванова

Правительство этот вопрос не рассматривает , потому как он политический, - а политика прерогатива Президента... А Президент молчит...упрямо молчит на реакцию большинства и народа да и не малого количества политиков и депутатов... Пока жива Семья и Путин как Президент о сносе ЕЦентра можно забыть...