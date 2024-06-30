МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 258 подписчиков

Ельцин Центр – чудовищный абсурд и позор для России

Ельцин Центр – чудовищный абсурд и позор для России

Сегодня 6,9K прочитали Сказать, что в 90-е годы страной руководил самый непопулярный президент – ничего не сказать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Гадюшник должен быть уничтожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕБН-враг народа.Это надо признать и прекратить деятельность центра его имени.....
Ответить
15 час.
Анфиса Иванова
Правительство этот вопрос не рассматривает , потому как он политический, - а политика прерогатива Президента...  А Президент молчит...упрямо молчит на реакцию большинства и народа да и не малого количества политиков и депутатов...  Пока жива Семья  и Путин как Президент о сносе ЕЦентра можно забыть...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх