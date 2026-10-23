Программа призвана помочь ребенку понять, действительно ли профессия ему подходит.Как рассказал Сергей Собянин, 2,5 трлн рублей потратят на развитие образования в Москве в ближайшие три года.
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