Мы живём в симуляции? Пять фактов, которые заставляют задуматься о реальности Ольга ВайленкоИдея о том, что наша реальность может быть иллюзией, давно будоражит умы философов, учёных и даже деятелей поп-культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии