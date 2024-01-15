Допрыгались: кто из знаменитостей имеет проблемы с позвоночником

В погоне за большими деньгами многие знаменитости буквально из кожи вон лезут, при этом забывая о собственном здоровье и не понимая, что если не уделять должное внимание своему здоровью, заработанные гонорары в один момент придется потратить на лечение.
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