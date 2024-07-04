Биткоин опустился до двухмесячного минимума Биткоин опустился до двухмесяч...

Биткоин опустился до двухмесячного минимумаБиткоин опустился до двухмесячного минимума на фоне неопределённости в связи с президентскими выборами в США и сообщениями о притоке на рынок биткоинов с обанкротившейся в 2014 году токийской криптобиржи Mt.