Биткоин опустился до двухмесячного минимума Биткоин опустился до двухмесяч...

Биткоин опустился до двухмесячного минимумаБиткоин опустился до двухмесячного минимума на фоне неопределённости в связи с президентскими выборами в США и сообщениями о притоке на рынок биткоинов с обанкротившейся в 2014 году токийской криптобиржи Mt.
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