Notcoin вырос на 19,15% за неделю

Notcoin демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 19,15% за последние семь дней. После достижения минимума в $0,0024 монета поднялась до пика в $0,00375, а затем немного скорректировалась до текущего уровня $0,003098, при этом дневной прирост составил 0,73%.