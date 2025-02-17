Рогов заявил о помешательстве ЕС на планах по отправке войск на Украину

Планы Евросоюза (ЕС) по отправке вооруженных сил на Украину являются помешательством. Об этом 17 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.