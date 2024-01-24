В Якутии в жилом доме произошел взрыв газа

В Якутии в городе Томмот произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме на улице Кирова. В результате мощного хлопка газовоздушной смеси разворотило несколько окон здания, ранения получили четыре человека.
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