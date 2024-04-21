Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Молодцы! Что бы на Путина "молиться"-они сами себе  отрезают все пути назад! То есть,- даже  если смениться у них  ве...Россия Западом по...
  • лина любимцева
    "бурги" и свердловская обл - РУСОФОБСКИЕ ГАДЮШНИКИ.Да, не те нынче п...
  • Алексей Тан
    Наследие Янкеля (Свердлова)... ярко себя проявило в 2015 - 2020 годов.. когда "союзнички"... когда открыли границу По...Белоруссия точно ...

"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году

"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году

Внешнеполитическое ведомство Финляндии неожиданно заявило, что имидж страны в глазах россиян рухнул.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
басурманин шкодник
Что я знаю о Финляндии?То,что по выходным приезжали в Ленинград и нажирались до поросячьего визга.И ,что была война с ними.Больше ничего.Так,что пусть они там все повыздыхают.
Ответить
3 час.
лина любимцева
ФИННЫ, теперь, в случае заварушки, будут воевать  ПРОТИВ РОССИИ и РОССИЯН...  Поэтому ни  о какой &quot;любви&quot; и &quot;дружбе со жвачкой&quot; не может быть даже речи.   Так что, скажу по-польски:  ПШЛИ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!
Ответить
44 мин.
лл
лина любимцева
Для финнов настала эпоха, когда сравнение НЕ СРАБОТАЕТ!! Хоть тресни,хоть лопни. Америкосовская кабала непробиваема. Навечно... В США власть захватила жЫдва. Ну  а дальше -  со всеми вытекающими...
Ответить
41 мин.

Картина дня

наверх