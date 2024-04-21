"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году

басурманин шкодник Что я знаю о Финляндии?То,что по выходным приезжали в Ленинград и нажирались до поросячьего визга.И ,что была война с ними.Больше ничего.Так,что пусть они там все повыздыхают.

лина любимцева ФИННЫ, теперь, в случае заварушки, будут воевать ПРОТИВ РОССИИ и РОССИЯН... Поэтому ни о какой "любви" и "дружбе со жвачкой" не может быть даже речи. Так что, скажу по-польски: ПШЛИ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!