Внешнеполитическое ведомство Финляндии неожиданно заявило, что имидж страны в глазах россиян рухнул.
"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году
Комментарии
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басурманин шкодник
Что я знаю о Финляндии?То,что по выходным приезжали в Ленинград и нажирались до поросячьего визга.И ,что была война с ними.Больше ничего.Так,что пусть они там все повыздыхают.
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3 час.
лина любимцева
ФИННЫ, теперь, в случае заварушки, будут воевать ПРОТИВ РОССИИ и РОССИЯН... Поэтому ни о какой "любви" и "дружбе со жвачкой" не может быть даже речи. Так что, скажу по-польски: ПШЛИ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!
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44 мин.
лл
лина любимцева
Для финнов настала эпоха, когда сравнение НЕ СРАБОТАЕТ!! Хоть тресни,хоть лопни. Америкосовская кабала непробиваема. Навечно... В США власть захватила жЫдва. Ну а дальше - со всеми вытекающими...
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41 мин.
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