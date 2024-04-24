За пять лет застройщики Петербурга передали городу 125 соцобъектов

Введено в эксплуатацию 57 школ и 172 детсада За последние пять лет застройщики в Санкт-Петербурге передали в собственность городу 125 новых поликлиник, детсадов и школ, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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