Свердловчанин задержан за попытку продать запчасть от танка за границу

Мужчина из Свердловской области был осужден за попытку сбыта детали от танка в Казахстане. Сотрудники таможенной службы предотвратили попытку местного жителя продать оптическое устройство для наблюдения в другую страну.
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