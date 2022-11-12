Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Иртышом», «Актобе» против «Арлана»

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Иртышом», «Актобе» против «Арлана»

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь. Сарыарка – Иртыш – 17:00 Актобе – Арлан – 18:00 Бейбарыс – Кулагер – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх