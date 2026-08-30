НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале ачылышында дәүләт бүләкләре тапшырылды

Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале ачылышында дәүләт бүләкләре тапшырылды

Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» республика фольклор фестивале ачылды. Чара кысаларында мәдәният һәм сәнгать өлкәсе вәкилләренә бүләкләр тапшырылды, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым