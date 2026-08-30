Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале ачылышында дәүләт бүләкләре тапшырылды

Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» республика фольклор фестивале ачылды. Чара кысаларында мәдәният һәм сәнгать өлкәсе вәкилләренә бүләкләр тапшырылды, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым