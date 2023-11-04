В ХМАО мэрия займется уничтожением крыс, обитающих около мусорных контейнеров

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 2,4 млн рублей заняться санитарной и дератизационной обработкой уличных площадок с контейнерами для накопления бытового мусора.
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