Россия управляется непосредственно Господом Богом – иначе невозможно понять, как она вообще могла бы существовать!

Всё плохо – но не у всех! Все плохо. У всех, кроме Путина. Владимир Путин хорошо чувствует слабость своих противников, и в октябре у него было много возможностей ее ощутить, пишет колумнист The Washington Post.
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