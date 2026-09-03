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Глава МИД ФРГ оценил закрытие филиалов Института Гете в России как фактор ухудшения отношений

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прокомментировал решение о закрытии филиалов Института Гете в России, охарактеризовав этот шаг как фактор, способствующий ухудшению отношений между двумя странами.

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