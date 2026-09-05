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Пятый канал

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Быстрейший поток Эпсилон-Персеиды: когда россияне смогут увидеть звездный дождь

Быстрейший поток Эпсилон-Персеиды: когда россияне смогут увидеть звездный дождь

Один из самых стремительных звездных дождей можно будет увидеть в России с 5 по 21 сентября. Об этом журналистам РИА Новости сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

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