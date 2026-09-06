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В ВАРПЭ сообщили сроки возобновления вылова осетровых в России

В ВАРПЭ сообщили сроки возобновления вылова осетровых в России

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий и предприятий аквакультуры (ВАРПЭ) сообщила о планах возобновления вылова осетровых в России с 2024 года.

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