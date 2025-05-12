Идут аресты: мужчина погиб после стычки на борту круизного лайнера

Уже второй мужчина арестован в связи со смертью человека на британском круизном лайнере. 56-летний мужчина из Ричмонда, Лондон, задержан по подозрению в непредумышленном убийстве после смерти 60-летнего Джеймса Месхэма из Западного Сассекса Фото: en.